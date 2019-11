Svenskene med overlegent hjemmegull i curling

ntbsport

Man kan trygt si at skip Niklas Edin og hans lag innfridde favorittstempelet på hjemmebane. Svenskene vant kamp etter kamp i grunnspillet, smadret Skottland i semifinalen og hadde full kontroll mot sveitserne i finalen.

De svenske herrene hadde vunnet EM fire år på rad før Skottland gikk til topps i fjor. Lørdag var de blågule tilbake på toppen.

Edin & co. åpnet med to poeng i første omgang og «stjal» deretter ett poeng i den andre. Sveitserne tok sitt første poeng i fjerde omgang. Da svenskene tok tre poeng i den sjette omgangen, var finalen langt på vei avgjort.

Suverent

Sveitserne holdt riktig nok liv i håpet ved å ta et poeng i sjuende omgang. Og i den åttende satte de svenskene under et lite press med to godt plasserte steiner foran Sveriges siste stein. Svenskene fikk bare tatt ut én av dem, og dermed reduserte sveitserne til 3-6.

I den niende omgangen ble kampen avgjort. Sverige spilte bra mot slutten og sikret tre nye poeng. Dermed valgte sveitserne å gi opp.

Skottland tok bronsemedaljen i mesterskapet etter seier over Danmark. Norge var svært nær å ta seg til semifinale, men endte på 6.-plass. På det norske laget spilte Thomas Ulsrud (skip), Steffen Walstad, Magnus Vågberg og Markus Høiberg for Norge. Magnus Nedregotten var reserve.

Dobbelt svensk

Senere lørdag ble det også EM-gull til de svenske kvinnene. I en svært jevn finale mot Skottland avgjorde svenskene med to poeng i siste omgang.

Før det hadde skottene stjålet poeng i niende omgang og tatt ledelsen for første gang i oppgjøret, med 4-3. Men skip Anna Hasselborg og Sverige visste å utnytte at de hadde siste stein i den avgjørende omgangen. Dermed ble det dobbelt blågul jubel i Helsingborg.

(©NTB)