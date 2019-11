Johaug knuste alle i sesongåpningen

ntbsport

31-åringen fra Dalsbygda var over minuttet raskere enn sine konkurrenter på 10 kilometer klassisk. Den suverene vinneren sa til NRK etter løpet at det var gøy, men uvant å gå skirenn igjen.

– Jeg følte jeg fikk gode svar av kroppen, jeg er veldig godt fornøyd. Det er noe med det å få unnagjort første skirenn og se hvordan man ligger an.

Kanonløp

Etter 2,2 kilometer ledet Johaug med 8,4 sekunder på Heidi Weng, men knappe fire kilometer senere var all spenning om seieren borte. Da ledet Johaug med hele 40,9 sekunder.

Bak gjorde 18 år gamle Helene Marie Fosseholm et kanonløp. Ungjenta lå kun åtte sekunder bak Weng etter seks kilometer, mens den amerikanske duoen Sadie Bjornsen og Jessica Diggins lå ytterligere to og fem sekunder bak. Dermed var det i alle fall spennende å se hvem som skulle slå følge med Johaug opp på pallen.

Den kampen var det Weng og Fosseholm som vant.

For da Johaug gikk i mål på 26.08,8 minutter var det klart at hun slo Weng med 1.03,8 minutter, mens Fosseholm ble nummer tre. 18-åringen kom i mål 9,2 sekunder bak Weng.

– Blytungt

– Det var blytungt, men jeg hadde skikkelig gode ski. Det var ganske brutalt også, men jeg følte jeg fikk gjort et godt løp og er veldig fornøyd, sa Fosseholm til NRK etter sin imponerende sesongåpning.

Weng, som gikk inn til andreplass, var fornøyd med resultatet, men ikke med egen skigåing.

– Det var tungt. Jeg hadde kanskje trodd at det skulle gå litt bedre. Jeg syns jeg gikk dårlig på ski, sa Weng til TV-kanalen.

Diggins og Bjornsen kom på de to neste plassene, over 20 sekunder bak den norske trioen.

Senere lørdag skal herrene i aksjon. Da er det 15 km klassisk.

