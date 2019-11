Zidane nesten taus om Ødegaard, Bale kan gjøre comeback lørdag

ntbsport

– Jeg synes han gjør det bra, men jeg vil ikke snakke om framtiden hans, sa Zidane på pressekonferansen.

Temaet rundt nordmannen ble lagt dødt av ham fort, men han ble pepret med spørsmål om Gareth Bale. Waliseren har ertet på seg fansen med mange skader og mye golf. For noen dager siden feiret han en landskampseier med et flagg som ga et stikk til Real. Der sto det «Wales, golf og Madrid» i den rekkefølgen.

– Jeg tror Bale kan bli avgjørende igjen. Og jeg stoler på ham, sa Zidane.

Bale er med i troppen og kan spille sin første hjemmekamp på 49 dager.

Ikke på norsk TV

TV 2 får ikke sende Martin Ødegaards møte med Real Madrid. Han spiller mot klubben som eier ham

TV 2 fikk i sommer til et samarbeid med strømmetjenesten og rettighetshaver Strive om Real Sociedads kamper. Det løste seg etter at Ødegaard ble utlånt til den nordspanske klubben fra juni.

Men lørdagens godbit får ikke TV 2 sende på sine plattformer. Grunnen er at Strive har førstevalget på blant annet hovedoppgjøret i denne ligaomgangen. Dette er noe som går på omgang fra runde til runde.

– Vi har El Classico (Real Madrid mot Barcelona) om våren. Så har vi (TV 2 og Strive) en avtale om at vi har en Real Sociedad-kamp mot Barcelona og Real Madrid hver, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til NTB i en tekstmelding.

Utlånt

Den avsluttes med et emoji-symbol som viser et trist ansikt. Ødegaards sannsynlige retur til det som trolig blir hans faste hjemmebane kanskje allerede til sommeren, ville vært en fulltreffer i den norske TV-bransjen.

– Vi håper på en fantastisk fotballkamp, sier presseansvarlig Nicklas Brunzell i IMG-systemet, selskapet som står bak Strive.

TV 2 får imidlertid vise Real Sociedads hjemmemøte mot Real Madrid 5. april neste år.

Kampstart på Bernabeu-stadion er 21.00 lørdag. Ødegaard har en hel cupkamp og et kort innhopp i serien for Real Madrid der. Det fikk han med seg før han ble utlånt til nederlandsk fotball.

Real Sociedad har startet sesongen meget bra og er med i kampen om å ta en plass i neste sesongs mesterliga. De fire beste lagene i La Liga går direkte inn i gruppespillet i Champions League neste høst.

Kan bytte plass

Skulle Sociedad overraske og vinne for andre sesong på rad i Madrid (2-0-triumf forrige sesong), bytter klubbene plass på tabellen.

Sociedad slo Real Madrid i begge seriekampene i 2018/19-sesongen. Før det ble det seks strake tap med en målforskjell på 5-19.

Real Madrid har vunnet fire av sine fem siste kamper og er uten tap i samme periode med en målforskjell på 16-0. Real møter Paris Saint-Germain hjemme i mesterligaen allerede tirsdag.

