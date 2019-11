Bare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley

ntbsport

Da UEFA torsdag publiserte framgangsmåten for trekningene som skal foretas fredag og om en drøy uke, ble det nemlig klart at det likevel ikke er sikkert at Norge med EM-billett i lomma skal spille to gruppekamper i Glasgow og en i London (mot England). Det er bare 75 prosent sikkert.

Det er 12,5 prosent sjanse for at Norge i stedet skal spille to kamper i Bucuresti og en (mot Nederland) i Amsterdam, og 12,5 prosent sjanse for at det blir to kamper i Budapest og en (mot Tyskland) i München, alt under forutsetning av at Norge tar seg helskinnet gjennom semifinale og finale i mars.

Fredag skal trekningen av nasjonsligaomspillet gjennomføres. Det mest spennende for Norge lå an til å bli om Lagerbäcks lag får hjemmefordel eller må spille borte i en eventuell omspillsfinale, men UEFA har sørget for at det blir flere spenningsmomenter.

Det er allerede klart at Norge møter Serbia hjemme i semifinalen 26. mars, men Skottlands motstander skal trekkes. Det blir enten Bulgaria, Israel, Ungarn eller Romania.

De to sistnevnte er blant de 12 EM-vertene og får om de kvalifiserer seg spille to kamper på hjemmebane. Trekkes en av dem ut som Skottlands motstander, synker muligheten for at Norge som omspillsvinner skal til Storbritannia fra 75 til 50 prosent.

Da skal det nemlig avvikles en trekning mellom de to EM-vertene i C-divisjonsomspillet om hvilken av dem som skal være avgjørende for hvor omspillsvinneren havner dersom et av lagene uten vertsstatus (Norge eller Serbia) går seirende ut.

Tidligere har UEFA på sitt nettsted oppgitt at den høyest rangerte EM-verten ville være bestemmende for dette, og Norges landslagsledelse konkluderte rimelig nok med at det allerede var klart at Norge med EM-billett ville havne i Glasgow og London. Skottland er nemlig høyest rangerte lag av alle i C-omspillet.

Kanskje har UEFA tatt til seg kritikken om at for mye var styrt og bestemt på forhånd. Nå slås det iallfall fast det blir en ekstra trekning når to vertslag havner i samme omspill. Det betyr at Norge teoretisk kan havne i tre ulike grupper avhengig av utfallet av trekningene fredag og 30. november.

Avklaringen kan komme allerede fredag. Dersom Bulgaria eller Israel trekkes som Skottlands motstander, er det helt sikkert at Norge i nasjonsligaomspillet kjemper om en plass i gruppa som avvikles i Skottland og England.

