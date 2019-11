Tuchel irritert etter at Neymar ladet opp til comeback med tennisreise

ntbsport

Neymar har ikke spilt for PSG siden begynnelsen av oktober. Uka etter pådro han seg en hamstringskade i landskamp for Brasil, og siden har han vært på skadelista. Han har bare fire mål på fem kamper i PSG-trøye denne sesongen, men er erklært frisk og kampklar mot Lille fredag kveld.

Derfor vakte det oppsikt at Neymar tirsdag ble observert på tribunen under Davis Cup-sluttspillet i Madrid. Sammen med sine tidligere Barcelona-lagkamerater Jordi Alba og Gerard Piqué så han Rafael Nadal spille for Spania i gruppespillet.

– Jeg er ikke hans far, og jeg er ikke politi. Jeg er hans trener, og han har trent bra. Liker jeg at han tok den turen? Nei, ikke på noen måte. Men er det grunn til å miste vettet? Nei til det også, sa Tuchel torsdag.

– Om alt går bra så kan han spille i morgen, men om han starter eller kommer inn får vi se.

Kylian Mbappé er usikker til kampen på grunn av sykdom. Han kunne ikke spille i Frankrikes borteseier mot Albania søndag.

– Jeg vet ikke om han kan spille. Han har hatt feber, sa Tuchel.

