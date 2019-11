Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg – mister verdenscupåpningen

ntbsport

Det var en preget Østberg som snakket i plenum på Beitostølen. Stemmen var i ferd med å sprekke flere ganger.

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er helsemessige årsaker bak dette. Alle kravene i helseattesten er ikke innfridd sa Østberg, uten å ville gå inn på hva som spesifikt gjør at hun ikke kan gå skirenn.

Hun forklarte at hun er frisk og skadefri, men at kroppen hennes trenger hvile for å komme seg «på pluss» igjen. Østberg mister Beitostølen-rennene samt verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig å ikke skulle gå skirenn. Starten av sesongen må gå uten meg, sa hun.

Det er ikke klart når Østberg er tilbake i konkurranse. – Jeg elsker å holde på med langrenn. Så dette går litt inn på meg, sa hun.

– Jeg må være så ærlig å si at jeg har følt meg bra og vært i ganske bra slag. Jeg har ikke fått så enormt mange signaler fra kroppen. Jeg har det jo veldig bra selv om dette er kjedelig. Jeg sturer ikke og ser inn i en vegg og griner.

(©NTB)