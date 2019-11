Djokovic sendte Frankrike ut av Davis Cup

ntbsport

Djokovic vant 6-3, 6-3 og fullførte dermed en 2-1-seier for Serbia i den siste gruppekampen. Djokovic har nå vunnet 14 Davis Cup-singlekamper på rad.

– Jeg fikk viktige brudd på rett tidspunkt. Benoit er en vanskelig motstander, en veldig talentfull fyr, sa Djokovic etter kampen.

Serbia avga ikke et eneste sett i singlekampene i gruppespillet, vant sin gruppe og møter Russland i kvartfinalen fredag.

Storbritannia lot Andy Murray hvile i siste gruppekamp og måtte slite for å ta seg videre med 2-1-seier over Kasakhstan. Doublekampen avgjorde. I kvartfinalen venter kamp mot Tyskland, mens Australia møter Canada.

Argentina gikk i likhet med Russland videre som gruppetoer og møter vertslandet Spania (med Rafael Nadal) i kvartfinalen.

Fire av de seks høyest rangerte lagene ble slått ut i gruppespillet. Ved siden av topprankede Frankrike var det tittelforsvarer Kroatia, Belgia og USA.

Formatet for Davis Cup er blitt endret, og for første gang avvikles turneringen med 18 lag som konkurrerer i samme by i løpet av en uke.

(©NTB)