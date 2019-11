Zuccarello-assist i Wild-seier

ntbsport

Tirsdagens seier var uten tvil etterlengtet for Wild som sliter på bunnen i vestlig avdeling i NHL.

Minnesota tok ledelsen etter sju minutter på bortearenaen KeyBank Center i delstaten New York i første periode. Fire sekunder før første pauseprat sørget Zach Parise for nok en scoring for Wild og økte forspranget til 2-0.

I andre periode sto Mats Zuccarello og Jason Zucker for assist, som bidro til at Jonas Brodin scoret og sikret en 3-0-ledelse.

Hjemmelaget halet innpå i siste periode. Etter 16 minutter sikret de seg et mål, men det var langt fra nok til å stå imot et sultent Wild. Tre minutter sørger Jason Zucker for Wilds fjerde scoring.

Zuccarello, som står med tre mål og fem målgivende pasninger så langt i sesongen, fikk nesten 15 minutter på isen.

Minnesota var det laget som strakte seg lengst for å sikre nordmannens underskrift i sommer, og han signert en avtale på fem år.

