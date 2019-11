Melanie Stokke yppet seg mot tennisstjernen Collins

ntbsport

Collins seiret 6-2, 7-5 i en kamp som varte en time og 54 minutter.

Den norske 23-åringen tok seg til hovedturneringen i Naples med tre seirer i kvalifiseringen. Der støtte hun på amerikanske Collins, som tidligere i år spilte semifinale i Australian Open, men hun gikk respektløst til verks og ga storfavoritten problemer.

Stokke greide å bryte serven til Collins i første forsøk og ledet 2-0 i 1. sett, men Collins slo voldsomt tilbake, brøt motstanderens serve tre ganger og vant settet 6-2 etter 48 minutter.

I 2. sett brøt Collins umiddelbart etter å ha ligget under 0-40, og hun rakk å vinne sitt åttende game på rad før Stokke endelig holdt serven igjen og reduserte til 1-2.

Stokke fikk blod på tann og brøt Collins' serve for annen gang til 2-2. Stokke brøt igjen til ledelse 4-3. På 5-4 var hun bare to poeng fra settseier, men Collins halte i land servegamet og utlignet til 5-5. To dobbeltfeil ble skjebnesvangre for Stokke da Collins deretter brøt til 6-5-ledelse og servet hjem kampen.

25-årige Collins er på 31.-plass på WTA-rankingen. Det er mer enn 400 plasser foran 445.-rangerte Stokke.

