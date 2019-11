Curling-EM: Russland feide Norge av banen

ntbsport

Russerne tok to poeng i hver av de tre første omgangene, og kampen virket tidlig kjørt for skip Marianne Rørvik og Norge.

6-0 ble til 6-2 etter den fjerde omgangen, men i den femte tok det russiske laget ytterligere ett poeng og gikk opp i 7-2-ledelse. Da Russland «stjal» to nye poeng i den sjette omgangen og ledet 9-2, takket de norske jentene for kampen.

Norge sto med to seirer og fire tap før onsdagens kamp. Russland sørget dermed for at antall tap er oppe i fem.

Så langt er det blitt tap mot Skottland (4-7), Danmark (3-7), Sveits (3-11), Tsjekkia (5-6) og Russland. Turneringens to seire er kommet mot Latvia (6-5) og Estland (7-6).

Sverige neste

Senere onsdag skal de norske damene i aksjon mot Sverige. De blågule har i motsetning til de norske jentene fått en god start på mesterskapet og står med fem seirer og kun ett tap før onsdagens kamper.

Foruten Rørvik spiller Kristin Skaslien, Maia Ramsfjell og Pia Trulsen på laget, mens Martine Vollan Rønning er reserve.

Også det norske herrelaget skal i aksjon mot Russland onsdag. Norge står med tre seirer og fire tap før møtet med tabelljumbo Russland.

Thomas Ulsrud (skip), Steffen Walstad, Markus Snøve Høiberg og Magnus Vågberg spiller på det norske laget, mens Magnus Nedregotten er med som reserve.

