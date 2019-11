Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique

ntbsport

Det bekreftet det spanske forbundet, RFEF, på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Spekulasjonene om trenerskiftet startet etter kampen mot Romania mandag kveld, da landslagssjef Robert Moreno forlot banen gråtende. Moreno skal ha fortalt spillerne at han ble sparket, og at Enrique skulle tilbake i sjefsstolen.

Treneren dukket ikke opp på den obligatoriske pressekonferansen etter kampen, og heller ikke spillerne ville uttale seg til pressen.

Det hører med til historien at Enrique trakk seg som landslagssjef under svært spesielle omstendigheter tidligere i år. Han valgte å gi seg for å ta seg av sin kreftsyke datter Xana. Hun døde i september.

– Vi ønsker å takke Robert Moreno for jobben han har gjort. Han gjorde det veldig bra, og vi er fornøyde med jobben hans. Men jeg vil understreke at det var Robert som sa at han hadde snakket med Luis Enrique, som fortalte ham at han ønsket å returnere. Vi fant ut gjennom Moreno at Enrique ønsket seg tilbake, sier den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales.

Dermed blir det Luis Enrique som leder Spania under fotball-EM og ikke Roberto Moreno. Spanjolene skifter landslagssjef for femte gang på to år.

Spania har gått ubeseiret gjennom EM-kvalifiseringen og vant gruppe F foran Sverige. De to nasjonene er klare for EM. Norge ble nummer tre i samme pulje.

