Ishockey: Serieleder Stavanger fikk bank av Lillehammer

Lillehammer avgjorde kampen i andre periode etter at det sto 1–1 etter den første.

Nick Dineen ga hjemmelaget ledelsen 15.30 ut i første periode, men Stavanger utlignet kun 40 sekunder senere ved Steinar Klavestad.

Lillehammer satte tre pucker i nettet i andre periode. Først ved Stephan Vigier etter 29.45 minutter. Tre minutter senere var Brendan Harms sist på pucken da han satte inn 3-1, mens Thor Jørgen Friestad sørget for 4-1-ledelse da under minuttet gjensto av perioden.

Stavanger øynet håp om poeng da Gregory Mauldin reduserte til 2-4 under to minutter inn i siste periode. Men da Dineen satte inn sitt andre for kvelden var slaget definitivt over for serielederne fra Stavanger.

Lillehammer vant 5–2 og klatret opp på tredjeplass på tabellen med 35 poeng. Det er samme poengsum som Frisk Asker på plassen over, men Lillehammer har to kamper mer spilt. Stavanger leder serien klart med sine 48 poeng.

