Reginiussen er norsk lagkaptein på Malta

Lars Lagerbäck valgte å offentliggjøre sitt laguttak allerede mandag formiddag, men han spesifiserte ikke hvem som skulle være kaptein. Valget falt på rutinerte Reginiussen (33) i altaværingens 29. landskamp.

Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Håvard Nordtveit er de tre som har vært kaptein for Norge under Lagerbäcks ledelse. Med Johansen og Nordtveit ute av troppen med skader og Elabdellaoui på benken tilfalt æren en ny mann.

I den siste kvalifiseringskampen velger Lagerbäck å hvile fire av sine mest brukte spillere. Sidebackene Elabdellaoui og Haitam Aleesami var alene om å ha spilt hvert minutt av de ni første kampene. Mandag slipper Jonas Svensson og Birger Meling til etter et år med lojal benkesliting. Svensson har vært ubenyttet reserve i alle ni kamper, Meling i de sju siste.

Ole Selnæs er den tredje som har startet alle Norges kamper i kvalifiseringen. Han mangler 34 minutter på full spilletid, men mandag avløses han av Mats Møller Dæhli. St. Pauli-proffen får dermed sin første landskamp fra start siden 0-6-tapet mot Tyskland for over to år siden.

Rune Almenning Jarstein får også avløsning, og Ørjan Nyland får vokte landslagsmålet for første gang på halvannet år.

For Elabdellaoui brytes en rekke på 15 strake landskamper hvor han har spilt hvert minutt.

Lagerbäck brukte bare 23 spillere på de åtte første kampene i kvalifiseringen, men allerede fra start mandag er tallet oppe i 29 etter at Iver Fossum, Dæhli og Fredrik Ulvestad slapp til mot Færøyene.

Slik er det norske laget:

Norge (4-4-2):

12 Ørjan Nyland – 16 Jonas Svensson, 4 Tore Reginiussen (kaptein), 3 Kristoffer Ajer, 17 Birger Meling – 8 Iver Fossum, 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 20 Mats Møller Dæhli – 9 Alexander Sørloth, 7 Joshua King.

Reserver: 1 Rune Almenning Jarstein, 22 Sten Grytebust – 2 Haitam Aleesami, 5 Even Hovland, 6 Sigurd Rosted, 10 Tarik Elyounoussi, 13 Fredrik Ulvestad, 14 Omar Elabdellaoui, 18 Ole Selnæs, 21 Morten Thorsby.

