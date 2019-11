Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen

ntbsport

Søndag var Fourcade i egen klasse på fellesstarten på Sjusjøen. Dermed fulgte den franske seiersgrossisten opp tredjeplassen på lørdagens sprint.

Thingnes Bø sto på sin side igjen med en fjerde- og en sjetteplass fra åpningsrennene. På vei ut av skiskytteranlegget på Natrudstilen var han likevel lettet, til tross for at han hadde fått bank av Fourcade.

Følelsen på søndagens fellesstart var nemlig en helt annen enn på sprinten lørdag, til tross for at han plasserte seg lenger ned på resultatlista enn dagen i forveien.

– Jeg er lettet etter dagen i dag. Selv om jeg bommet litt, vet jeg at det er mulig å fikse på. Nå må jeg bare trene mer de neste to ukene og blir sterkere for å kunne heve meg til det nivået jeg ønsker, sa Thingnes Bø til NTB.

Han føler kroppen ga langt bedre svar søndag.

Kontroll på Östersund-formen

Forrige sesongs suverene ener i internasjonal skiskyting innrømmer at han var en smule bekymret lørdag.

– Ja, selvfølgelig bekymret med tanke på dagen i går, men det er lenge igjen til verdenscup, så det var jeg ikke bekymret for. At det lysnet såpass mye i dag, er jeg lettet over, sa stryningen.

Verdenscupåpningen i Östersund er to uker unna. Dit er Thingnes Bø trygg på at han kommer i full form.

– Det må jeg være. Hvis ikke må jeg gi meg selv litt ris på baken. Da har jeg ikke forberedt meg godt nok, smilte han til NTB søndag.

Til Sverige kommer garantert også Martin Fourcade med skumle hensikter. Franskmannen var periodevis en skygge av seg selv forrige sesong. Særlig i skisporet gnistret det ikke av franskmannen.

Grugleder seg til dueller

Åpningsrennene på Sjusjøen viste imidlertid at seiersgrossisten er på vei tilbake i godt gammelt slag. Johannes Thingnes Bø friskmeldte rivalen overfor NTB allerede etter lørdagens sprint. Søndag kom et nytt bevis på at det trolig var rett å gjøre.

– Han skjøt jo utrolig godt forrige sesong også, men gikk litt seinere på ski. Nå fortsetter han å skyte godt og ser veldig sterk ut på skiene, så han er definitivt tilbake. Han blir en hard nøtt å slå nå, sa Thingnes Bø etter fellesstarten.

Nå kan han trolig se fram til en ny sesong med beintøffe Fourcade-dueller. Stryningen sier man kan bli «nervøs og redd» for situasjonene der de to står side ved side på siste skyting, men at han liker dem også.

– Det er triggende, ja. Det er kjekkere når du vinner sånne tette dueller, spesielt når du slår folk som er vel så gode og bedre enn deg. Da bygger du karakter og videre styrke, smilte han.

Tok første stikk

At Fourcade kom best ut av åpningshelgen av de to, er det ingen tvil om:

– Han har vunnet denne helgen her, fastslo Thingnes Bø.

I mål var Fourcade 25 sekunder foran lagkamerat Guigonnat på søndagens fellesstart. Utviklingslandslagets Endre Strømsheim ble beste norske løper på tredjeplass.

Elitelandslagsløper Johannes Dale fulgte på femteplass etterfulgt av Thingnes Bø. Tarjei Bø ble nummer sju.

(©NTB)