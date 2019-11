Sterling tilbake da England slo Kosovo 4-0

ntbsport

England hadde allerede sikret seg plass i neste års EM, men fikk med seg en siste god opplevelse med 4-0 mot Kosovo etter en turbulent uke som startet med krangelen mellom Manchester Citys Raheem Sterling og Liverpools Joe Gomez.

Seieren ble sikret etter mål fra to ganger Harry, hendholdsvis Winks og Kane, før Marcus Rashford kunne legge på til 3-0 etter forarbeid fra Raheem Sterling og Mason Mount scoret sitt første for England helt på tampen.

Winks åpnet scoringsfesten etter 32 minutter da han dro seg fri alene mot keeper etter et flott touch og enkelt satte inn sitt første landslagsmål.

Sjanser til Kosovo

Kosovo yppet seg både før og etter scoringen til Winks og var nære utligning da den tidligere Viking-spilleren Valon Berisha klinte til mot lagkamerat Amir Rrahmani, som styrte ballen like utenfor stolpen til Nick Pope i England-målet.

Rrahmani fikk ny sjanse like etter, men feilet da han skulle heade ballen inn på bakre stolpe. Isteden var det Harry Kane som igjen kunne score for England etter 79 minutter.

Et innlegg fra Sterling klarte ikke midtstopper Fidan Aliti å klarere ordentlig og da endte ballen opp hos Harry Kane som på sikkert vis doblet ledelsen for engelskmennene. Like etter var Sterling på farten igjen og spilte ballen ut til Rashford som skrudde inn 3-0 til England.

Like før slutt fikk Mason Mount også sin første scoring for England, etter at Kosovos Ibrahim Dresevic skle og ga England en enkel mulighet.

Bulgaria slo Tsjekkia

I den andre kampen i en gruppe som allerede var avgjort, vant Bulgaria 1-0 hjemme mot allerede EM-klare Tsjekkia. Vasil Bozjikov headet hjemmelaget i ledelsen elleve minutter ut i andre omgang og 1-0 sto seg helt til slutt.

Den tidligere Tromsø-helten Zdenek Ondrasek, som avgjorde da Tsjekkia påførte Englands eneste tap tidligere i gruppespillet, fikk 80 minutter fra start, men maktet ikke å score sitt andre landslagsmål.

