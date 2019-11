Halden og Drammen vant i challengercup

ntbsport

Drammen vant 32-24 over finske Dicken, rett etter at Halden slo litauiske Kauno 32-28, i klubbens alle første europacupkamp i håndball. Dermed er begge lagene et steg videre til åttendelsfinale. Noe som blir klart når returoppgjørene er spilt. Challenger Cup er den tredje høyest rankede europacupturneringen, som nå arrangeres for siste gang.

Drammenserne dominerte store deler av kampen og gikk til pause med 17-10 ledelse. Etter hvilen fortsatte nordmennene det offensive spillet og vant med hele åtte mål over finnene på hjemmebane

Espen Lie Hansen hadde flest mål for dagen, da har scoret på hele seks av åtte målsjanser. Joakim Andre Hykkerud og Lasse Larsen Thorsbye, Adrian Aalberg bidro med fem mål hver.

32-28 seier til Halden

Haldenserne gikk offensivt ut og hadde firemåls ledelse på stillingen 6-2 i første omgang. Det gapet klarte ikke litauerne å tette. Og til pause sto det 12-15 i Haldens favør

Halden-laget hadde lenge et godt grep om kampen, men halvveis i annen omgang "hjemmelaget" Kauno i føringen med 25-24. Østfoldingene lot seg ikke skremme av den grunn. De hadde en bedre sluttspurt og vant til slutt 32-28.

Både Hans Fredrik Cordt-Hansen, Kristoffer Henriksen, og Trym Bilov-Olsen hadde en god dag på jobben. Lørdag sto de for hele seks scoringer hver. William Nilsen-Nygaard og Rasmus Molgaard Lilholt også med flere mål for kampen, med henholdsvis fire mål hver. Yttligere fire andre spillere bidro med mål i kampen.

Halden møter Kauno på hjemmebane allerede søndag. Drammen møter Dicken til returoppgjør søndag 23.novemer i Helsinki.

