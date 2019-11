Haaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene

ntbsport

Han ble erstattet av Alexander Sørloth i startoppstillingen. Trønderen benyttet sjansen godt og scoret to ganger i 4-0-seieren.

Haaland var det store navnet i oppkjøringen til kampen. Han og Joshua King skulle spille sammen. De to ser ut til å være soleklare førstevalg for landslagssjef Lars Lagerbäck.

Færøyene-oppgjøret ville vært en god anledning til øving for duoen. Nå virker det lite sannsynlig at Haaland er aktuell for Malta-kampen borte mandag.

– Erling fikk en liten smell i kneet på trening torsdag. Den fikk han føling med under oppvarmingen fredag, sier Svein Graff i Norges Fotballforbund til NTB.

Fra før var den andre store norske yndlingen, Martin Ødegaard, ute av troppen på grunn av en skade.

Haaland startet oppvarmingen på Ullevaal, men cirka 20 minutter før kampstart forsvant han i garderoben. Da ble Sørloth satt inn i fullt kjør.

Haaland har hatt en strålende høst for Salzburg. Der står han med 26 mål denne sesongen. Sju av disse er kommet i mesterligaen.

Fredag skulle han med pappa Alf Inge Håland på tribunen forsøke og score sitt første A-landslagsmål. Det må vente, og kanskje får han ikke sjansen til å bryte den barrieren før i UEFAs nasjonsliga-semifinalen i mars.

Haaland har to A-landskamper for Norge. Han spilte fra start mot Malta og kom inn som reserve mot Sverige. Disse kampene ble spilt i september.

Haalands neste klubbkamp går 23. november mot St. Pölten.

I Haalands fravær var det midtstopper Tore Reginiussen som scoret Norges første mål etter bare snaut fire minutter mot Færøyene. Iver Fossum hælsparket inn 2-0 ikke lenge etter.

