Ronaldo-trippel bidro til EM-sluttspill for Portugal

Bare sju minutter var spilt av torsdagens EM-kvalifiseringskamp da Ronaldo scoret sitt første, og det kom på straffespark etter at han selv ble felt. 15 minutter senere la veteranen på 34 år på til 2-0 etter et utsøkt skudd. De to målene gjør at Ronaldo er oppe i hele 97 landslagsmål for Portugal.

Sju minutter ut i 2. omgang la Pizzi på til 3-0, Goncalo Paciencia ordnet 4-0 og Bernardo Silva fikset det femte. Cristiano Ronaldo gjorde deretter 6-0, og ennå var det ikke gått mer enn 20 minutter av 2. omgang.

Det kom ikke flere, men for Portugal var det mer enn nok.

