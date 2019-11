Myrhol om EM: – Store planer om å være med

ntbsport

Torsdag var Myrhol i Oslo. Han stilte opp på flere intervjuer for å klargjøre rundt sin helsesituasjon. Forrige uke ble han hasteinnlagt på sykehus etter at det ble påvist et hull i tarmen.

Klubben hans, Skjern, skrev da at Myrhol gjennom lengre tid har hatt problemer med tilbakevendende tarminfeksjoner, såkalt diverticulitis. Det var annen gang på fire måneder at han måtte akuttinnlegges som følge av dette.

– Det er ingen dramatikk i det som skjer. Det svirret rykter om at jeg skulle slutte på landslaget. Slik er det ikke. Det har vært en litt vanskelig høst, sier Myrhol.

– Det har vært en drittsesong, min dårligste sesong siden jeg startet. Det har også vært mentalt tøft.

Skremt

Forrige uke hadde han drukket en kaffekopp før han måtte haste av gårde på sykehuset. Kona kjørte ham.

– Det satte en liten støkk i meg, men dette handler jo ikke om liv og død. Derfor går jeg ikke rundt og er bekymret. Jeg kommer til å gå på penicillin framover. Jeg har ikke fått noen restriksjoner rundt håndball.

Håndballprofilen har vært gjennom langt tøffere ting tidligere. Han er tidligere rammet av testikkelkreft.

Myrhol nærmer seg slutten på en lang karriere. Han har håp om å få med seg et OL før han legger opp. Norge er sikret en svært gunstig OL-kvalifisering neste år, men kan også sikre OL-billetten ved å vinne EM i januar.

Støtte

Norge spiller sine tre første kamper i mesterskapet på hjemmebane i Trondheim. Der går kampene mot Bosnia, Portugal og Frankrike.

De to beste går videre til hovedrunden i Malmö. Dit blir også poeng og mål med. I Sverige venter fire nye kamper, og to av disse vil høyst trolig gå mot Sverige og regjerende verdensmester Danmark.

Semifinaler og medaljekamper spilles i Stockholm.

Myrhol har vært med på et kraftig løft med landslaget de siste årene. I 2016 tapte Norge bronsekampen i EM. Året etter ble det tap i VM-finalen mot vertsnasjon Frankrike.

EM i 2018 endte med norsk nedtur og 7.-plassen. I år spilte Norge en ny VM-finale mot vertsnasjonen. Danmark var helt overlegen i gullkampen.

