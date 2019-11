Norske Chelsea-profiler får superstjerne som lagvenninne

ntbsport

Der blir hun lagvenninne med norske Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir. Kerr var ønsket av en rekke toppklubber i Europa, og valget falt på London-laget.

Det opplyser Chelsea på sitt nettsted.

– Det at hun valgte Chelsea når hun kunne ha gått til hvilken som helst klubb i verden, er en anerkjennelse for spillerne og støtteapparatet her. Hun så dette som det beste stedet for å vokse ytterligere og ta det neste steget i karrieren. Det er et fantastisk kompliment til oss alle, sier Chelsea-manager Emma Hayes.

Mange husker Kerr fra sommerens fotball-VM, der hun scoret alle fire målene i 4-1-seieren over Jamaica som satte opp et møte med Norge i åttedelsfinalen. De norske kvinnene tøylet henne ganske bra, og Kerr bommet dessuten i straffespark konkurransen der Norge vant og tok seg videre i VM.

Tidligere i karrieren har Kerr kombinert spill på øverste nivå i Australia og USA, som har sesong i forskjellige deler av året. 26-åringen har spilt for både Perth Glory, Sydney, Western New York Flash, Sky Blue og Chicago Red Stars.

