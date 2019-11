Wenger tror Liverpool vinner Premier League

ntbsport

Franskmannen kom med sin spådom på BeIN Sports etter at Jürgen Klopps menn hadde knust tittelrival City på Anfield, skriver Manchester Evening News.

Etter søndagens seier er Liverpool fortsatt ubeseiret denne sesongen, og det er vanskelig å se hvem som skal stoppe Jürgen Klopps menn.

Etter 12 kamper topper Liverpool tabellen med 34 poeng og har en luke på åtte poeng ned til Leicester og Chelsea. Manchester City ligger ytterligere ett poeng bak. Dermed ligger alt til rette for at ligatrofeet omsider havner i Liverpools hender, etter 30 års ventetid.

Arsenal-legenden mener forspranget Liverpool nå har skaffet seg er for stort til at noen klarer å tette luka.

– Det er forferdelig å tape en så stor kamp. Du kan se på begge managerne hvor stort press de er under og hvor mye en sånn kamp betyr, sa den tidligere Arsenal-manageren.

– Guardiola (Citys manager) vil reise hjem å være helt ødelagt, sa Wenger, som gjentok at han tror ni poeng er for mye for City å hente inn, selv om det kun er spilt 12 kamper av sesongen.

Fabinho og Mohamed Salah satte inn hvert sitt mål for Liverpool før pause, mens Sadio Mané økte til 3-0 etter hvilen. Bernardo Silva satte inn Citys trøstemål tolv minutter før slutt.

