Lagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus

Erling Braut Haaland og Tarik Elyounoussi scoret tre mål hver i helgen og er lystne på flere scoringer i kampene mot Færøyene og Malta. Nesten hele troppen spilte for sine klubblag i helgen.

– Det ser bra ut. Det er veldig få som sliter med spilletid, og mange presterer veldig godt i klubbene. Det føles positivt, sa Lagerbäck til NTB da han presenterte troppen forrige uke.

– Ørjan (Nyland) sliter med spilletid. Det gjør også Markus (Henriksen), men han spiller regelmessig i Hulls U23-lag, så han får kamper selv om det ikke er på høyeste nivå.

Noen dager senere fikk Nyland sin etterlengtede Premier League-debut som innbytter da Jed Steer måtte ut med skade i Aston Villas bortekamp mot Wolverhampton.

Det er ikke så lenge siden fast plass i et utenlandsk lag på godt nivå nærmest garanterte landslagsplass. Slik er det ikke lenger, og en rekke spillere som har vært innom landslaget var i helgen på banen for sine klubber uten at de er innlemmet i Lagerbäcks tropp.

Landslagskaptein Stefan Johansen, som forrige uke meldte skadeforfall til samlingen, fikk til og med full kamptid da Fulham lørdag tok en viktig borteseier mot Birmingham.

Dette gjorde de landslagsuttatte i helgen:

Målvakter:

Rune Almenning Jarstein – spilte hele kampen da Hertha Berlin lørdag markerte 30-årsdagen for Berlin-murens fall og tapte 2-4 for RB Leipzig.

Ørjan Nyland – fikk sin Premier League-debut som innbytter allerede i det 7. minutt da Aston Villa tapte 1-2 i Wolverhampton.

Sten Grytebust – satt på benken da FC København tapte 1-4 for Midtjylland i toppkamp i superligaen.

Backer:

Kristoffer Ajer – spilte hele kampen da Celtic forsvarte serieledelsen med 2-0 over Motherwell.

Haitam Aleesami – spilte hele kampen da Amiens tapte 1-3 i Rennes.

Omar Elabdellaoui – spilte hele kampen da Olympiakos slo Atromitos 2-0.

Tore Reginiussen – spilte hele kampen og scoret da Rosenborg slo Bodø/Glimt 3-2.

Birger Meling – spilte hele kampen da RBK slo Glimt.

Even Hovland – ubenyttet reserve for Rosenborg.

Sigurd Rosted – spilte hele kampen da Brøndby slo Esbjerg 2-1.

Jonas Svensson – spilte hele kampen og leverte en assist da AZ Alkmaar slo Emmen 3-0.

Midtbanespillere:

Sander Berge – spilte hele kampen da Genk tapte 0-2 for Gent.

Mats Møller Dæhli – spilte hele kampen da St. Pauli spilte 1-1 mot Bochum.

Mohamed Elyounoussi – byttet ut rett før slutt i Celtics 2-0-seier over Motherwell. Var involvert i forspillet til det første målet.

Iver Fossum – spilte hele kampen da AaB spilte 3-3 mot Randers.

Markus Henriksen – er fortsatt ute i kulda i Hull og har ikke spilt for A-laget denne sesongen, men holder kampformen ved like med spill for ungdomslaget.

Fredrik Midtsjø – spilte hele kampen da AZ Alkmaar slo Emmen.

Ole Selnæs – Shenzhen hadde ikke kamp i helgen, men spilte hele kampen i lagets forrige kamp.

Morten Thorsby – ubenyttet reserve da Sampdoria spilte 0-0 mot Atalanta, men debuterte i Serie A i overtidsseieren mot Spal forrige helg. Innkalt i troppen etter tre forfall.

Spisser:

Tarik Elyounoussi – spilte en drøy time og scoret tre mål da AIK slo Enskede 7-0 i den svenske cupen.

Erling Braut Haaland – spilte hele kampen og scoret tre ny mål da Salzburg slo europaligadeltaker Wolfsberg 3-0.

Joshua King – spilte hele kampen i Bournemouths 1-2-tap i Newcastle.

Alexander Sørloth – ble sendt til sykehus med en hodeskade han pådro seg rett før slutt i Trabzonspors 1-0-seier over Alanyaspor, der han spilte fra start.

