Molde var klare for fest søndag, og spillerne i romsdalsklubben gjorde jobben i hjemmemøtet med Strømsgodset. To scoringer av Leke James, samt én av Ohi Omoijuanfo og Magnus Wolff Eikrem, sørget for tre helenkle poeng.

Seieren betyr at mannskapet til Erling Moe har 11 poengs luke til serietoer Bodø/Glimt på toppen av tabellen. Det kan ikke sistnevnte innhente.

– Å slippe jubelen løs betyr så jævlig mye for oss, for vi har vært gjennom all mulig kritikk fra alle kanter, og vi har stått sammen som en enhet, sa kaptein Ruben Gabrielsen ti NTB.

– Feiringen i kveld blir våt, det er nok det beste tipset, sa trener Erling Moe om hvordan resten av kvelden ville bli.

Slipper gullkamp til slutt

Seriemesterskapet er Moldes fjerde. De foregående kom i 2011, 2012 og 2014.

– Nå er jeg bare glad. Jeg har hatt lyst til dette siden jeg debuterte i eliteserien, så det er utrolig deilig å få gullet. Det er utrolig fortjent også, smilte Ohi Omoijuanfo til NTB etter kampen.

– Dette er en fantastisk følelse. Nå skal vi nyte kvelden, sa Magnus Wolff Eikrem.

Han var glad for å ha avgjort gullkampen. Bodø/Glimt kommer til Molde i siste serierunde.

– Det er sinnssykt godt at de ikke skal komme hit og spille om gullet, sa midtbanespilleren.

Ohi-fulltreffer

Ohi Omoijuanfo har vært en målgarantist for Molde denne sesongen, og den tidligere Stabæk-spilleren fornektet seg heller ikke søndag. 19 minutter var spilt da 25-åringen satte inn 1–0 etter strålende angrepsspill fra hjemmelaget.

Joakim Aursnes og Magnus Wolff Eikrem kombinerte fint i forkant, og avslutningen til Omoijuanfo var det heller ikke mye å utsette på.

Scoringen var Molde-profilens 15. for sesongen i eliteserien. Foran seg på toppscorerlista har han kun Odds Torgeir Børven. Han står med 20 fulltreffere.

Magnus Wolff Eikrem var ikke overraskende involvert i mye av det Molde foretok seg søndag, og etter en snau halvtime var han nær ved å doble hjemmelagets ledelse. Ballen smalt imidlertid i stolpen.

Nedrykksdrama

Wolff Eikrem skulle samtidig få scoringen sin like etter. 34 minutter var spilt da midtbanespilleren fikk stå helt alene etter forarbeid av Eirik Hestad. Ballen føk inn i det lengste hjørnet etter avslutningen som fulgte.

Deretter inntok og overtok Leke James scenen. Først satte spissen inn 3–0 med hodet etter at Etzaz Hussain hadde truffet stolpen først, og deretter stanget samme mann inn 4–0.

Strømsgodset, som kom til Molde med fire strake uavgjortkamper i bagasjen, hadde lite å by på søndag. Det er dårlig nytt i nedrykksstriden.

Mannskapet til Henrik Pedersen falt under nedrykksstreken med to runder igjen å spille som følge av at Mjøndalen slo Ranheim 3–1 i kampen mellom lagene som lå i bunnen av eliteserien foran søndagens runde.

Alt tyder på at de to gjenværende rundene blir et nedrykksdrama av de sjeldne. Godset møter Brann borte og Kristiansund hjemme.

