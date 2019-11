Nedrykkskamp i 1. divisjon utsatt, banen for dårlig

ntbsport

Oppgjøret i Sandnes skulle etter planen startet klokken 15.30, men like før kampstart ble det besluttet at banen var for hard som følge av frost. Kampstart ble dermed i første omgang utsatt med en time.

I mellomtiden skulle banen saltes i håp om at det skulle hjelpe, men klokken 16 besluttet dommeren at kampen er utsatt på ubestemt tid.

Når oppgjøret blir spilt, er dermed helt i det blå.

At kampen ikke kunne bli spilt samtidig med øvrige kamper i den avsluttende runden i 1. divisjon er dramatisk med tanke på nedrykksstriden. Strømmen lå før runden på 14.-plass, ett poeng foran Notodden på kvalifiseringsplass.

Notodden møter Start lørdag.

