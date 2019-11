Toppscoreren på sykehus da «Springboks» ble hyllet

ntbsport

Store folkemengder møtte opp da rugbyheltene torsdag viste fram VM-trofeet i Pretoria, Johannesburg og Soweto. Pollard måtte nøye seg med å se TV-overføringen fra sykesengen. Han pådro seg brudd i øyehulen i finalen og ble operert onsdag.

– Jeg hadde veldig lyst til å være med på rundreisen i landet vårt og få løfte trofeet foran fansen. Mottakelsen gutta fikk var utrolig. Ikke i mine villeste drømmer kunne jeg forestilt meg at så mange ville møte fram på en arbeidsdag for å hylle laget, sa Pollard.

På sosiale medier la han ut et bilde av seg selv i sykesengen med opphovnet øye og oksygenslanger i nesa.

Pollard var ikke den eneste som blødde for drakta i finalen. Lood de Jager fikk skulderen slått ut av ledd, men for hans del kan operasjonen vente til feiringen er over.

«Springboks» reiser videre til Durban fredag, East London lørdag, Port Elizabeth søndag og Cape Town mandag.

