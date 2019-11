To Celtic-tilhengere knivstukket i Roma

ntbsport

Ifølge italiensk politi skjedde voldshendelsen i sentrum av Roma natt til torsdag i forbindelse med en krangel utenfor en bar. Om lag 9000 Celtic-tilhengere har reist til byen for å se kampen på Stadio Olimpico.

Politiet melder også at tre Celtic-tilhengere er pågrepet for dårlig oppførsel, mens fem Lazio-tilhengere er pågrepet for besittelse av farlige gjenstander som kniver og baseballkøller.

Det er ondt blod mellom klubbene etter oppgjøret i Glasgow for to uker siden, da Celtic vant 2-1. UEFA har innledet disiplinærsak mot begge klubber på grunn av tilhengernes oppførsel da.

