Haaland scoret igjen, i stjerneselskap

ntbsport

19-åringen fikk sjansen på straffespark etter at spissmakker Hee-chan Hwang lurte Napoli-stopper Kalidou Koulibaly og ble lagt i bakken. Dommer Szymon Marciniak var sikker i sin sak.

Sikker var også Braut Haaland fra krittmerket. Salzburg-spissen ventet ut Napoli-keeper Alex Meret og sendte ballen iskaldt i motsatt hjørne til 1-0-ledelse for gjestene.

Dermed har Haaland scoret mål i karrierens fire første kamper i mesterligaen. Ifølge statistikkleverandøren Opta kan kun tre andre spillere skilte med å ha utført det samme.

De andre tre er Zé Carlos (FC Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) og Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14).

Haaland står nå med sju fulltreffere så langt i mesterligaen. Det gjør ham til toppscorer i turneringen. 19-åringen har nærmest konkurrent på to måls avstand.

Haaland scoret to ganger i hjemmekampen mot Napoli for to uker siden. Også da fikk han sjansen fra straffemerket og satte ballen nøyaktig samme sted.

(©NTB)