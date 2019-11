Haaland i stjerneselskap etter ny scoring: – Så enkelt var det

ntbsport

Akkurat som i forrige kamp mot Napoli scoret 19-åringen på straffespark.

– Det var sånn jeg gjorde i Molde også. Jeg tar det bare videre til en større arena. Du så hvor tidlig han (keeperen) gikk, så da var det bare å sette den motsatt. Så enkelt var det, sa Haaland til Viasat etter kampen.

– Det føles godt å score mål. Når du er spiss, liker du å score mål. Det er viktig, tilføyde han.

Rogalendingen innså samtidig at ett poeng var bra betalt på bortebane i Italia.

– Napoli er et godt lag. Det ser du. Vi hadde en god keeper og hadde gjerne litt flaks siden de hadde ekstremt mange sjanser. Hadde du sagt før vi startet mesterligaen at vi skulle få ett poeng i Napoli, tror jeg ikke vi hadde sagt nei til det, sa han.

Sikker som banken

19-åringen fikk sjansen på straffespark etter at spissmakker Hee-chan Hwang lurte Napoli-stopper Kalidou Koulibaly og ble lagt i bakken. Dommer Szymon Marciniak var sikker i sin sak.

Sikker var også Braut Haaland fra krittmerket. Salzburg-spissen ventet ut Napoli-keeper Alex Meret og sendte ballen iskaldt i motsatt hjørne til 1-0-ledelse for gjestene.

Dermed har Haaland scoret mål i karrierens fire første kamper i mesterligaen. Ifølge statistikkleverandøren Opta kan kun tre andre spillere skilte med å ha utført det samme.

De andre tre er Zé Carlos (FC Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) og Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14).

Toppscorer

Haaland står nå med sju fulltreffere så langt i mesterligaen. Det gjør ham til toppscorer i turneringen. 19-åringen har nærmest konkurrent på to måls avstand.

Sju mål på fire kamper i mesterligaen har samtidig ingen klart før ham.

Salzburg-spissen scoret to ganger i hjemmekampen mot Napoli for to uker siden. Også da fikk han sjansen fra straffemerket og satte ballen nøyaktig samme sted.

Tross to scoringer ble det ikke seier sist (2-3-tap), og tre poeng klarte heller ikke Salzburg tirsdag. Napoli trykket på mot gjestenes mål og fikk belønning for strevet rett før pause.

Hirving Lozano traff godt fra distanse og fikk se ballen fyke inn i hjørnet bak Salzburg-keeper Carlos Miguel Coronel. Ufortjent var det absolutt ikke.

Nær mål

Etter pause var lagene mer forsiktige. Dermed gikk det også lenger mellom sjansene. Erling Braut Haaland hadde vanskeligere arbeidsforhold og kom til få muligheter.

Kvarteret før full tid ble nordmannen byttet ut. Sekunder tidligere hadde Napoli hatt en kjempesjanse da et langt frispark traff tverrliggeren og deretter hodet på Salzburg-keeper Coronel. Ballen føk så like utenfor.

Det ene poenget betyr at rogalendingens lag er nummer tre i gruppe F, henholdsvis fire og fem poeng bak Napoli og Liverpool på plassene foran. To kamper gjenstår av gruppespillet.

Liverpool slo Sander Berges Genk 2–1 hjemme på Anfield tirsdag.

