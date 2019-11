FIDE: Carlsen skal forsvare VM-tittelen i Argentina eller Emiratene

ntbsport

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) kom med nyheten under åpningen av sjakkturneringen Hamburg Grand Prix mandag kveld. Det framgår ikke når FIDE skal ta avgjørelsen om spillested.

– Et av landene vil være vertskap for VM-kampen neste år, går det fram av en Twitter-melding fra FIDE.

Carlsen skal møte vinneren av kandidatturneringen hvor åtte spillere møtes i Jekaterinburg, Russland i mars-april neste år.

Foreløpig er Fabiano Caruana (USA), Teimur Radjabov (Aserbajdsjan), Ding Liren (Kina), Wang Hao (Kina) kvalifisert.

Så skal de to beste fra FIDE Grand Prix 2019, med unntak av de allerede kvalifiserte spillerne, delta. Her ligger Shakhriyar Mamedyarov (Aserbajdsjan) og Aleksander Gristsjuk Russland) best an.

Også spilleren med høyest gjennomsnittlige rating av dem som ikke allerede er kvalifisert får også være med. Anish Giri (Nederland) leder ratingen.

Arrangørene står dessuten fritt til å velge den åttende spilleren.

Magnus Carlsen tok sin første VM-tittel mot Vishy Anand i Chennai i 2013 og han forsvarte den i 2014 mot samme mann, den gang i russiske Sotsji.

Han forsvarte også VM-tittelen sin mot Sergej Karjakin i New York i 2016 og mot Fabiano Caruana i London i fjor.

