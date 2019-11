VIF-treneren om bluss: – Må snakke sammen

ntbsport

– Jeg håper at NFF og disse supporterne begynner å organisere. Uten kommunikasjon blir det større avstand, og da skjer det mer. Dette må løses ved rota, sier Deila til NTB etter at en rekke bluss ble kastet ut på banen i søndagens eliteserieoppgjør mellom Vålerenga og Brann.

Etter en drøy halvtime kastet Brann-supportere bluss ut på banen, og Vålerenga-svingen svarte med å tenne på et Brann-flagg. Kampen ble stoppet i cirka fire minutter mens banen ble ryddet.

– 99,9 prosent av dem som var på stadion gjorde en bra jobb, også er det noe som skjer. Det viktigste er at det er trygt her, og det synes jeg det er, sier Deila.

– Gitt at det er trygt, er det positivt?

– Ja, det er det. Det er fascinerende, det er ikke tvil om det.

Kampen endte 1-0 til Vålerenga, hovedstadsklubbens første trepoenger siden 5. juli.

For Brann fortsetter derimot nedturen. Bergenslaget har nå sju kamper på rad uten seier. Sist de kunne juble for tre poeng var Lillestrøm 1. september.

Det er annen gang på en uke at en kamp i den norske toppdivisjonen stoppes som et resultat av hva som skjer på tribunen. Forrige helg ble oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga stoppet to ganger etter at det ble kastet bluss og fyrverkeri ut på banen.

(©NTB)