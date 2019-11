Ny håndballprofil på skadelisten

ntbsport

Det røpet landslagssjef Thorir Hergeirsson da han mandag presenterte troppen til VM-sluttspillet i Japan i desember.

Mange hadde regnet med at Esbjerg-proffen ville være med i landslagssjefens VM-tropp, men det var hun ikke.

– Vilde har slitt med ryggen over lang tid. Den har ikke blitt bedre, snarere verre. Hun har hatt noen pauser, blant annet under septembersamlingen vår, uten at det hjalp, sa Hergeirsson.

Han opplyste videre at linjespilleren også har hatt ti dagers pause i klubblaget og sto over to kamper, men at heller ikke det gjorde ryggproblemene bedre.

– Nå er hun nødt til å ta helt pause fra håndballen i hvert fall i seks, kanskje åtte uker, kanskje mer, for å ha en rimelig mulighet til å bli frisk nok til å kjempe om en plass i en eventuell OL-kvalik i mars eller et OL til sommeren, sa Hergeirsson.

Som følge av Ingstads skade nøyde han seg med å ta ut to linjespillere i VM-troppen: Heidi Løke og Kari Brattset Dale. Samtidig er superveteranen Marit Malm Frafjord klar til å steppe inn dersom det oppstår problemer på den posisjonen under mesterskapet i Japan.

Ingstads skade kommer på toppen av den skadekrisen kvinnelandslaget allerede er rammet av. Store profiler som Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen er alle uaktuelle for mesterskapet i Japan.

I tillegg har målvaktsstjernen Kari Aalvik Grimsbø valgt å takke nei til VM. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer spill i klubblaget Györ.

(©NTB)