Zahid scoret for Panathinaikos

Nordmannen scoret 1-0-målet rett før pause. Han ble byttet ut i det 71. minutt på stillingen 1-1 etter at Vieirinha hadde utlignet for hjemmelaget. Sluttminuttene var dramatiske. Først ga Federico Macheda gjestene ledelsen i det 87. minutt og så ut til å ordne en etterlengtet seier.

På overtid gjorde Vieirinha 2-2 på straffespark, og dermed er Panathinaikos nede på 10.-plass med bare to seirer på ni seriekamper.

Ved å nekte PAOK seier sørget Panathinaikos for at erkerivalen Olympiakos har to poengs luke på tabelltopp. Olympiakos med Omar Elabdellaoui spilte lørdag 0-0 borte mot Xanthi.

