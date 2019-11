Rangers ordnet Old Firm-oppgjør i ligacupfinalen

ntbsport

Dagen etter at Mohamed Elyounoussi sendte Celtic til ligacupfinale med to mål i 5-2-seieren over Hibernian, sørget Rangers for at et annet Edinburgh-lag måtte reise hjem fra Glasgow med tremålstap.

Finalen 8. desember blir første Old Firm-oppgjør i en cupfinale siden 2011. Rangers er ute etter sin første store tittel etter at klubben ble slått konkurs i 2012 og deretter gjenoppsto.

Hearts sliter tungt i bunnen av tabellen og sparket sin manager Craig Levein torsdag. Laget truet aldri med å lage noen sensasjon under sin midlertidige manager Austin MacPhee, men holdt iallfall nullen til overtid i første omgang. Da scoret svenske Filip Helander.

Alfredo Morels, som la innlegget til Helanders ledermål, økte selv ledelsen to ganger i 2. omgang og ble semifinalens store spiller. Han er oppe i 20 mål denne sesongen.

– Jeg synes vi var strålende. Vi hadde full kontroll og dominerte kampen, sa Rangers-manager Steven Gerrard til BT Sport.

Rangers hadde tapt sine fem siste cupsemifinaler. Nå øyner klubben en etterlengtet tittel, men Elyounoussi og Kristoffer Ajer vil gjøre det de kan for å hindre at det blir Rangers-jubel i finalen.

