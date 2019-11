Trav: Lesja Odin nærmet seg historisk seiersrekord med sin 23. strake seier

ntbsport

Kun én norsk hest har en lengre ubeseiret rekke fra starten av karrieren, og det er superstjernen Moe Odin som klarte 24 strake før han tapte.

Den er Lesja Odin bare en seier fra å tangere etter at han lørdag travet inn til overlegen seier på hjemmebane verdt 30.000 kroner. Eier av hesten er trønderen Frithjof Riis.

– Dette er et lagarbeid, sa hjemmetrener Øystein Tjomsland etter hestens 23. strake seier.

Treneren har dominert fullstendig i unghestløpene for kaldblodshester. Lesja Odin var aldri noen ungheststjerne, men nå begynner han for alvor å banke på døren til kaldblodseliten.

Hesten la i vei i et voldsomt tempo denne gang. Midtveis i løpet var det 50 meter ned til den nærmeste konkurrenten. Selv om det gikk noe saktere til slutt var seieren aldri i fare.

– Vi har kjørt «Northug-taktikk» lenge og latt ham gå i rygg. Men i dag var han ivrig og ville vise seg fram. At han holder til mål forteller meg at det er en helt spesiell hest, sa den profilerte travtreneren fra Sørlandet.

Blant hesteeierne på stallen er den svenske skiyndlingen Frida Karlsson. Hennes deleide Grisle Odin G.L. vant et storløp for unghestene og travet inn til sin 10. seier i det 12. forsøket. Seieren var verdt 70.000 kroner, og 3-åringen har nå sprunget inn over 1,2 millioner kroner.

