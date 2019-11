So første verdensmester i fischersjakk etter å ha utklasset Carlsen

ntbsport

Det første hurtigsjakkpartiet lørdag endte med remis etter at So hadde hatt et stort overtak og dessuten var foran på tid underveis. Han virket preget av alvoret, og pulsen var hele tiden høy.

Etter det partiet var den filippinskfødte amerikaneren kun én remis unna seier over sin to år eldre og langt mer meritterte motstander.

So utnyttet første mulighet med seier i det andre hurtigsjakkpartiet. Carlsens spill virket litt desperat, og NRKs sjakkekspert Torstein Bae kalte spillet for «kafésjakk».

Etter 29 trekk trakk Carlsen fram hånden og takket for kampen.

Favorittmåte

– Jeg er fornøyd ettersom dette er den første offisielle VM-tittelen. Dette er min favorittmåte å spille sjakk på. Jeg vinner ofte turneringer første gangen jeg forsøker, men vinner aldri igjen, sa So til NRK.

– Dette var ikke bare sjokkerende for folk flest, men også for meg. Sjakk er kunst, og fischersjakk skaper mange muligheter.

Magnus Carlsen gikk rett i garderoben etter nederlaget og stoppet ikke for intervju med NRK. I stedet var det faren Henrik Carlsen som måtte fortelle om stemningen.

– Jeg vil gratulere Wesley So med en fortjent seier. Magnus er misfornøyd med spillet sitt de siste dagene, sa Henrik Carlsen.

– Dette kan gjøre ham revansjsugen, men samtidig er dette et slag for selvtilliten hans på kort sikt, sa faren.

Overtak

26 år gamle So fikk et overtak i finalen etter å ha vunnet tre av timespartiene torsdag og fredag. Det første partiet gikk til remis.

VM-tittelen skulle avgjøres i løpet av fire hurtigsjakkpartier og fire lynsjakkpartier. Første spiller til 12,5 poeng kunne juble for den første offisielle VM-tittelen i fischersjakk.

Denne måten å spille sjakk skiller seg fra vanlig sjakk ved at offisersbrikkene stilles opp tilfeldig på brettet, men alltid som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene. Løperne må stå på hver sin farge. Totalt er det 959 potensielle startposisjoner.

(©NTB)