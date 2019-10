Zuccarello scoret da Wild tapte

ntbsport

Scoringen kom etter at Eric Staal sender en pasning fra bak mål til Zuccarello. Nordmannen skjøt raskt og satt pucken i mål. Dette er Zuccarellos første scoring for Wild i NHL-sesongen. Han fikk litt over 15 minutter på isen i kampen i St. Louis i Missouri.

Zuccarellos scoringen kom etter nærmere ni minutter i andre periode etter at St. Louis Blues hadde tatt ledelsen noen minutter tidligere. Første periode endte målløs.

Blues startet sterkest i tredje periode, og Alex Pietrangelo scoret det avgjørende målet som ga 2-1 til Blues. Zuccarello hadde et skuddforsøk i siste periode, men det ble stoppet av målvakt Jordan Binnington.

Zuccarello scoret sist i september i en oppkjøringskamp før sesongstart. Forrige kamp markerte han seg med en målgivende pasning mot sin tidligere arbeidsgiver Dallas Stars.

Wild ligger sist på tabellen i sin divisjon.

