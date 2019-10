Sævik og PSG til kvartfinale i mesterligaen

ntbsport

Det meste av jobben var gjort med 4-0-seieren på Island for to uker siden, men PSG ga seg ikke før laget hadde vunnet også hjemmekampen.

Jordyn Huitema ordnet en tidlig ledelse, men gjestene jaget et prestisjeresultat i Paris og utlignet på overtid i første omgang ved Berglind Thorvaldsdottir.

Det varte helt til kampens 78. minutt før Huitema ble tomålsscorer da hun ordnet ny PSG-ledelse.

På overtid fastsatte innbytter Kadidiatou Diani resultatet. Flere av lagets stjerner skulle få hvile seg torsdag, men både Diani og danske Nadia Nadim ble kastet innpå mot slutten.

Sævik sluttet seg til de norske spillerne som ble kvartfinaleklare allerede onsdag. Ada Hegerberg ble med sine to mål for Lyon tidenes mestscorende spiller i mesterligaen for kvinner. Caroline Graham Hansen (Barcelona), Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde (Wolfsburg) er også videre i turneringen.

Kvartfinalene og semifinalene trekkes 8. november.

