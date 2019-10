Fischer-VM: Carlsen på etterskudd, remis og tap mot So

ntbsport

Carlsen var i langt bedre humør da han ankom Henie Onstad-senteret på Høvik enn da han dro etter første dag av VM-finalen i fischersjakk.

Etter to partier mot amerikanske So står nordmannen igjen med kun 1,5 poeng av seks mulige, etter remis og tap. Amerikaneren står med 4,5 poeng i VM-kampen mot den norske 25-åringen fra Lommedalen.

Dermed har Carlsen fått en marerittstart på tidenes første offisielle VM-finale i fischersjakk.

Carlsen ville ikke snakke med journalistene etter å ha spilt remis med hvite brikker i det første partiet. Han var ikke mer snakkesalig etter tapet i det andre partiet.

Voldsomt press

Det var derimot den filippinskfødte amerikanske sjakkspilleren, som etter å ha gått gjennom partiet med NRKs reporter fortalte hvor fornøyd han var med å være i Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med hva som har skjedd så langt i turneringen, det spiller ingen rolle hva som skjer de neste to dagene, sa han.

– Vi bor på ett av de fineste hotellene vi har bodd på i år, spilleforholdene er de beste og folket her er de beste. Vi får også tre måltider om dagen pluss snacks, sa amerikaneren til latter fra dem som hørte på NRKs intervju.

So har vist kruttsterk form i mesterskapet og viste torsdag at han også kan hamle opp med den norske storfavoritten. I det første partiet presset nordmannen på for seier stort sett gjennom hele partiet, men amerikaneren forsvarte seg mesterlig og reddet remis.

I det andre partiet rundspilte han Carlsen i slutten av partiet.

Konge-jakt

Ingen av spillerne klarte å tilrive seg noe overtak de første 20 trekkene, men det ble raskt klart at So ikke ville nøye seg med remis. Amerikaneren angrep med alt han hadde, og plutselig var nordmannen under et voldsomt press.

So jaktet Carlsens konge, men nordmannen flyttet unna etter beste evne trekk etter trekk.

Plutselig spratt pila opp til 2,9 i fordel amerikaneren. Da var det spilt 35 trekk. 2,9 ble til 3,7, som igjen ble til 4,2. Deretter gikk pila gradvis opp til 6,7 og bare fortsatte oppover.

Da klarte ikke engang Magnus Carlsen å slippe unna. Etter 71 trekk var det slutt.

Dermed står det 1,5-4,5 etter de to første partiene av VM-finalen i fischersjakk, som spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik.

Uavgjort i bronsefinalen

Det skal spilles to nye partier med timesjakk fredag, før mesterskapet avsluttes lørdag med fire partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk. Det gis tre poeng for seier i timesjakk, to i hurtigsjakk, mens seier i lynsjakk gir ett poeng.

Den første som når 12,5 poeng vinner finalen.

I torsdagens første parti delte Carlsen og So poengene. Avgjørelsen falt etter 96 trekk der Carlsen, med hvite brikker, hadde presset amerikaneren gjennom store deler av partiet. Da spillerne tok hverandre i hånden var det So som hadde mest grunn til å være fornøyd. Etter det andre partiet var det også amerikaneren som hadde det største gliset.

I bronseduellen står det 3-3 mellom Fabiano Caruana og Jan Nepomnjasjtsjij etter torsdagens to partier.

