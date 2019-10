Fischer-VM: Carlsen fant ikke de avgjørende trekkene, spilte remis mot So

ntbsport

Carlsen klarte aldri å bryte ned amerikanerens forsvarsmur i det første partiet i tidenes første offisielle VM-finale i fischersjakk. Amerikaneren har vist kruttsterk form i mesterskapet og viste torsdag at han også kan hamle opp med den norske storfavoritten.

Etter 95 trekk tok spillerne hverandre i hånden og takket for partiet. Det var nok amerikaneren mest fornøyd med.

Carlsen viste tydelig at han var misfornøyd, og ville ikke snakke med pressen etterpå.

Med hvite brikker tok nordmannen raskt initiativ i partiet, noe sjakkcomputeren på NRK-sendingen bekreftet. Den velkjente «pila» viste en liten fordel til Carlsen etter at 28-åringen raskt fikk brikkene ut i spill.

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt, og etter at startposisjonen var trukket ble blant annet tårnet plassert i midten og dronningen nede hjørnet, A1.

Mistet overtaket

Etter ti trekk mistet Carlsen overtaket, og pila bikket over på amerikanerens side. To trekk senere svingte den seg tilbake til verdensenerens side, da med en hel bonde.

Da ledet Carlsen også med to minutter på klokka. Spillerne har 45 minutter på seg på de 40 første trekkene, og deretter har de 15 nye minutter før det hele må avgjøres.

I trekk 20 skjøt pila fart og viste at nordmannens overtak var beregnet til hele 4,2. Men amerikanerens mottrekk fikk roet ned pila som la seg på 0,4.

Raske trekk

Carlsen fortsatte å spille aggressivt, men ble møtt med solid forsvarsspill av sin amerikanske motstander.

Ti trekk før tidskontrollen hadde nordmannen i overkant av ni minutter igjen, amerikaneren et halvt minutt mindre. Overtaket viste fortsatt rundt en hel bonde til Carlsen.

Ti raske trekk senere var overtaket spist opp, det samme var de fleste brikkene. Carlsen hadde to bønder, tårn og springer igjen, i tillegg til dronningen. So sto med tårn, hest, én bonde og dronning.

Like før 60 trekk var unnagjort ristet Carlsen på hodet. Da så det ut som han innså at han ikke hadde oversett et trekk som kunne ha avgjort partiet. Nordmannen fortsatte å presse på, men So sto imot på mesterlig vis.

Dermed fikk ikke nordmannen drømmeåpningen han så ut til å få tidligere i partiet, og Carlsen og So delte poengene broderlig.

Caruana leder bronsekampen

Finalen spilles over tre dager, med to partier med timesjakk torsdag. Her er det tre poeng for seier, 1,5 poeng ved remis. Fredag spilles det to mye partier timesjakk, mens mesterskapet avgjøres lørdag med fire partier hurtigsjakk (2 poeng for seier) og fire partier lynsjakk (1 poeng for seier). Førstemann til 12,5 poeng vinner.

Etter det første partiet torsdag er stillingen 1,5-1,5. I bronsekampen leder Fabiano Caruana (USA) 3-0 etter seier mot russiske Jan Nepomnijasjtsji (Russland) i det første partiet.

(©NTB)