Historisk bortedominans i World Series, Nationals utlignet

For første gang noensinne har de seks første kampene i World Series baseball endt med borteseier, og det bør skremme Astros-fansen før den avgjørende kampen i Houston natt til torsdag norsk tid.

Nationals koblet grepet med seier i de to første kampene på bortebane, men de tre neste i hovedstaden bød på et totalt sceneskifte. Etter å ha scoret 17 poeng i de to bortekampene greide Nationals bare 3 poeng til sammen i de tre hjemmekampene. Astros vant dem til sammen 19-3 og skaffet seg to matchballer.

Den første ble forspilt tirsdag. Astros tok riktignok ledelse 2-1 i 1. omgang, men resten av kvelden var Nationals' stjernekaster Stephen Strasburg nesten utilnærmelig. Samtidig herjet 21-årige Anthony Rendon i sitt gjensyn med fødebyen og slo inn fem poeng for gjestene.

Nationals setter nå sin lit til at Max Scherzer er helt restituert og klar for kasterduell med Zack Greinke i den avgjørende kampen. Scherzer skulle startet kamp 5 søndag, men våknet med stiv nakke og måtte kaste inn håndkleet.

Nationals, som ble stiftet i 1969 og holdt til i Montreal fram til 2004, er i World Series for første gang og kan vinne sin første tittel. Astros som ble stiftet i 1965, vant sin første tittel for to år siden.

