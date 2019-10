Politiet har avhørt tre mistenkte etter supporterbråket på Åråsen – vurderer flere pågripelser

ntbsport

De tre personene, som har tilknytning til Vålerengas supportermiljøer, måtte tilbringe natten i arresten, opplyser Wilhelm Bjølseth ved Skedsmo politistasjon. Etter å ha blitt avhørt, ble trioen sluppet fri.

– I går kveld pågrep politiet tre menn bosatt Oslo-området med tilknytning til supportermiljøer rundt Vålerenga. De er mistenkt for blant annet drapstrusler mot politiet, vold og forsøk på vold mot politiet, opptøyer, skadeverk og ulovlig maskering, sier Bjølseth til VG.

Alle forholdene de tre er mistenkt for, er relatert til hendelser på stadionområdet lørdag kveld.

– Det er personer som er godt kjent av politiet fra før. Disse er ikke de eneste som er identifisert. Vi har også identifisert andre. Det kan bli andre anmeldelser og pågripelser i både LSK- og VIF-miljøet, sier Bjølseth.

Bluss, fyrverkeri og kaos

Oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga ble stoppet to ganger underveis fordi supportere skjøt opp fyrverkeri og kastet bluss ut på banen.

Kaoset var heller ikke over etter at dommer Tommy Skjerven hadde blåst av for full tid. TV-bilder viste at Vålerenga-supporterne kastet bluss inn i en av leilighetene i Åråsen-anlegget på vei ut av arenaen. I tillegg gikk fyrverkeri av mens Eurosport intervjuet LSK-trener Jörgen Lennartsson og Fredrik Krogstad etter kampslutt.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund kalte uroen «et trist kapittel i norsk fotball».

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable, sa han.

Selve fotballkampen endte 0-0.

