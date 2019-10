Serieleder Stavanger med knepen borteseier

ntbsport

Stjernen tok ledelsen på hjemmebane da Jens Henrik Tønjum satte inn 1-0 i første periode. Det ga hjemmelaget mest uttelling på skuddene i åpningsperioden.

Det var i det hele tatt ikke mye som skilte topplaget og bunnlaget på skuddstatistikken i første og andre periode, men i midtperioden slo bortelaget kraftig tilbake.

Først utlignet Andreas Klavestad etter forarbeid av Noland James Zajac. Deretter satte Gregory Mauldin inn målet som sendte serielederne i ledelsen.

Kort tid etter økte eliteseriens toppscorer, David Morley, forspranget for gjestene. Dermed sto det 3-1 til Stavanger Oilers etter to perioder.

Stjernen var raskt ute med en redusering i tredje periode, med med sin andre fulltreffer for andre sørget Morley for 4-2 like etter.

Stavanger Oilers fyrte av nesten dobbelt så mange skudd som Stjernen i tredje periode, men Kyle James Farrell satte likevel inn kampens siste mål for hjemmelaget rett før slutt. Dermed endte det 4-3 gjestene.

Med seier økte Stavanger Oilers forspranget til Frisk Asker og Storhamar på tabellen til åtte og ni poeng. Stjernen beholder åttendeplassen, fire poeng foran Grüner på nedrykksplass.

(©NTB)