Storhamar snudde til borteseier over Frisk

Lørdagens seier ble en håndsrekning til serieleder Stavanger, men var også viktig for Storhamar, som tidvis har trøblet skikkelig i sesonginnledningen.

Gultrøyene ligger på 25 poeng etter 14 kamper. Det skiller ett poeng opp til Frisk, som har spilt to kamper færre, mens Stavanger topper med 31 poeng og har tre kamper til gode på Storhamar.

Frisk åpnet best

Etter en jevn innledning var det de regjerende mesterne Frisk som først fikk pucken i mål i egen arena. Endre Medby ladet fra venstresiden etter ti minutter, og mye trafikk foran Storhamar-keeper Luka Gracnar gjorde at han ikke fikk stoppet langskuddet.

Nøyaktig tre minutter senere kvitterte gjestene fra Hamar. Jonas Djupvik Løvlie avsluttet et pent angrep i overtall etter at Frisk-keeper Nicklas Dahlberg hadde stoppet et skudd fra Marinaccio.

To tidligere Storhamar-spillere sørget for at Frisk tok tilbake ledelsen etter et kvarters spill. Mikael Dokken gjorde forarbeidet, mens Fredrik Lystad Jacobsen enkelt satte inn 2-1.

Sterk avslutning

Storhamar kjørte kampen i annen periode, men det skulle gå en stund før gjestene fikk mål. 2-2 kom på et langskudd fra Christian Bull etter 38.22. Like før hadde Christian Kåsastul brent en stor sjanse alene med Gracnar.

Lagene kjempet en tøff kamp om poengene i tredje periode. Helt mot slutten skulle det lykkes for gjestene. Marinaccio dro seg fint fram på kanten, fintet vekk en Frisk-back og la pucken følsomt via Dahlberg og inn i målet.

Frisk tok ut keeperen og spilte med seks utspillere i jakten på utligning. Det straffet seg da Bull satte inn 4-2 i tomt mål.

Ekelund het for VIF

På Furuset ble det en viktig hjemmeseier til Vålerenga på straffeslag mot Lillehammer. Oslo-laget vant 3-2 etter å ha kommet under 0-2 i første periode.

Kalle Ekelund scoret to ganger i midtperioden og sørget dermed for at lagene var like langt. Han scoret også i straffeslagkonkurransen der Vålerenga satte tre straffer og Lillehammer bare én.

Dermed er det jevnt på tabellen bak serieleder Stavanger. Lillehammer er likt med Storhamar på 25 poeng, mens Vålerenga har 23.

Samtidig tok Grüner steget opp fra sisteplassen i serien med 3-2-seier i bunnoppgjøret mot Manglerud Star. Marius Hansen, Hermann Sagfossen og Tobias Skuterud scoret for de nyopprykkede vertene. Grüner har sju poeng, mens MS har seks.

