RBK legger seg langflat etter intervjunekt

Åpenhet og folkelighet har vært noen av Rosenborgs verdier i en årrekke.

– Ja, og dette er ikke det. Derfor beklager vi. Selvfølgelig, vi er en åpen og folkelig klubb, og hvem som helst kan mene hva de vil om oss og spørre oss om hva som helst. At vi i går (fredag) avbrøt et intervju … det skal ikke skje. Det beklager jeg. Jeg har beklaget til NRK-journalisten, jeg har snakket med Pål og jeg har snakket med Trond (Alstad) som beklager at det gikk en kule varmt, sier Moe Dyrhaug til Eurosport.

Episoden som er årsaken til beklagelsen stammer fra fredag da NRK ville intervjue På Andre Helland på vei hjem fra Portugal etter tapet for Sporting Lisboa i europaligaens gruppespill. Helland hadde klaget på lite spilletid i forkant av kampen. Mot Sporting ble han byttet inn i det 80. minutt.

Enkelte, som tidligere RBK-trener Nils Arne Eggen, reagerte mot det de oppfattet som surmuling fra Helland, men Ranheim-spilleren Michael Karlsen gikk ut med støtte til Helland på Twitter.

Dette var det NRK ville høre med Helland om, men Rosenborgs Terje Alstad grep inn da spørsmålet kom. Alstad er leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og organisasjon i klubben.

– Nei, han svarer ikke på det. Ranheim skal ikke legge seg opp i laguttaket til Rosenborg, sier Alstad, som også la til at han er mektig lei av at Ranheim legger seg opp i laguttaket til Rosenborg.

Den tidligere Rosenborg-kjempen Roar Strand er blant dem som har kalt Alstads inngripen for «pinlig».

