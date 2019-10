Rekordsigneringen reddet Arsenal fra pinlig hjemmetap

ntbsport

Angrepsspilleren har slitt siden han ble kjøpt av Arsenal for en rekordsum fra franske Lille i sommer. Torsdag kom ivorianeren inn på banen som innbytter et kvarter før slutt. Så avgjorde han med to frisparkscoringer.

– Dette er viktig for Pépé. Han kan få selvtillit av denne kvelden. Når han scorer er det bra for han og for laget. Han blir stadig bedre og i kveld hjalp han oss til å vinne kampen, sa Arsenal-manager Unai Emery til BT Sport etter kampen ifølge BBC.

London-klubben topper sin gruppe med ni poeng, tre poeng foran Eintracht Frankfurt. Manager Emery har fått mye kritikk i kjølvannet av 0-1-tapet for Sheffield United i ligaen mandag, men torsdag kunne spanjolen puste lettet ut til slutt.

Allerede etter åtte minutter fikk riktignok de rødkledde en kalddusj. Marcus Edwards sendte gjestene fra Portugal i ledelsen. 18 år gamle Gabriel Martinelli utlignet for Arsenal etter en drøy halvtime, men fem minutter senere havnet de bakpå nok en gang da Bruno Duarte satte inn 2-1 for gjestene.

Ti minutter før slutt fikk Arsenal frispark i god posisjon. Det prikket innbytter Pépé i det lengste hjørnet og ordnet uavgjort. Tre minutter på overtid ble samme mann matchvinner, nok en gang på frispark.

Arsenal åpnet gruppespillet med 3-0-seier borte mot Eintracht Frankfurt. I kamp nummer to ble Standard Liege slått 4-0 i London. Laget, som forrige sesong tapte finalen i europaligaen, er på god vei mot sluttspillet.

