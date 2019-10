Wild tok seier uten Zuccarello

ntbsport

Da Mats Zuccarellos Wild møtte Canadiens på bortebane tidligere denne uka, ble det tap for de grønnkledde. Søndag fikk de revansj på hjemmebane.

Nordmannen har ikke vært med på lagets siste kamper på grunn av en skade «i underkroppen». Han var heller ikke til stede under søndagens kamp.

Det var Jason Zucker som sto for oppgjørets første scoring for Wild søndag. Det som ble den første periodens eneste scoring, var et kraftig langskudd som smatt i mål om lag ni minutter ut i omgangen.

Tidlig etter første pause sikret Tomas Tatar for en utligning for Canadiens. Tatar får pucken på venstre side og sørger for scoring i høyre hjørne nesten tre minutter ut i perioden. Kun ti sekunder senere setter bortelaget nok et mål, denne gang signert Phillip Danault, som tar en retur og sørger for ledelse. Få sekunder før periodens slutt utligner derimot de grønnkledde Wild-spillerne til 2–2 når Marcus Foligno posisjonerer seg og putter pucken i mål.

Tidlig i tredje og siste periode sørger Philip Danault for nok en scoring for Canadiens under et angrepsspill, men overtaket varer ikke lenge for bortelaget. Fem minutter senere setter Brand Hunt pucken i mål for Wild og utligner til 3–3. Overtak i kampen får hjemmelaget når Zach Parise setter 4–3 kort tid før mål og vinner dermed kampen på Xcel Energy Center.

I sin divisjon i NHL ligger Wild sist med kun to seire og seks tap.

