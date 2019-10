Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt

ntbsport

Taijo Tenistes tidlige scoring så ut til å sørge for en etterlengtet Brann-seier, men i det 89. minutt utlignet innbytter Lafferty for Sarpsborg. Dette var Branns femte strake kamp uten seier.

Poenget gjør at Østfold-laget ligger på 13.-plass med 24 poeng. De er foran Ranheim på kvalifisering med bedre målforskjell.

Det startet riktignok dårlig for hjemmelaget, og allerede før kvarteret var spilt, måtte blåtrøyene plukke ballen ut av nettet. Taijo Teniste klinket til fra like utenfor 16-meteren, og skuddet var ikke kjempegodt, men ballen snek seg likevel under Alexandre Letellier i Sarpsborg-målet.

Dermed sto det 0-1 i Østfold, og Teniste feiret Branns etterlengtede mål med en skikkelig salto.

Fire siste uten seier

Brann har vært inne i en tung periode, og lagets tre siste kamper har endt uavgjort og 0-0. Foran søndagens kamp hadde ikke Lars Arne Nilsens menn vunnet siden 1. september. Nå kunne bortelaget gå til pause med en god følelse og ledelse.

I annen omgang var hjemmelaget farlig frempå ved flere anledninger. 67 minutter ut i kampen burde tidligere Brann-spiller Amin Askar fått til en bedre avslutning på bakre stolpe, men det endte med bomtreff.

Ny Askar-sjanse

Sarpsborg kjørte kampen mot slutten. Kvarteret før full tid testet Kristoffer Larsen skuddfoten fra distanse, men ballen snek seg utenfor, og Håkon Opdal i Brann-målet så ut til å ha god kontroll.

Like etter var det Askar som var på farten igjen. Plutselig var han alene gjennom, men fra litt skrått hold klarte Sarpsborg-spilleren ikke å finne nettmaskene. Opdal var kjapt nede og leverte en god redning.

I det 81. minutt var det Kristoffer Zachariassen sin tur til å prøve seg fra distanse. Opdal måtte gi retur, som Askar plukket opp, men dessverre for hjemmelaget var Sarpsborg-spilleren i offside da skuddet gikk.

Men Sarpsborg var ikke ferdig for kvelden, og ett minutt før full tid sørget Lafferty for 1-1 og poengdeling. Tidligere Brann-spiller Steffen Lie Skålevik var bare centimeter unna å sikre hjemmeseier på overtid.

