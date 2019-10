Elverum raknet etter pause – gikk på sitt femte tap

ntbsport

Elverum sto med fire tap på de fire første kampene i gruppespillet i mesterligaen, etter noen tøffe oppgjør mot Aalborg, Flensburg, Paris Saint-Germain og Barcelona.

Søndag møtte hedmarkingene Celje på bortebane, og foran femte kamp i gruppe A sto også det slovenske topplaget med 0 poeng. Også i bunnoppgjøret ble det tap for Elverum

Elverum-ledelse

Elverum kom godt i gang, og ti minutter ut i kampen ledet de hvitkledde med tre mål, på stillingen 4-7. Ledelsen holdt så vidt til pause, og gjestene kunne gå i garderoben med en ettmålsledelse da måltavla viste 14-15 halvveis i kampen.

Sigvaldi Gudjónsson var Elverums store mann i første omgang, da han leverte sju mål på sju skudd.

Celje snudde

Annen omgang startet ikke like bra for bortelaget, og da Elverum fikk en to minutters utvisning tidlig i omgangen, brukte Celje tiden godt. Etter 40 spilte minutter sto det 20-18 i Slovenia, og ti minutter senere var hjemmelagets ledelse økt til fire mål.

Gudjónsson satte inn sin niende scoring for kvelden på et straffekast fem minutter før slutt til 29-24. Men Elverum klarte ikke å tette igjen bakover, og hadde heller ikke mye å by på fremover, og måtte til slutt se seg slått hele 32-25.

Poeng borte mot Celje ville gitt Elverum en fordel, men selv om det ble tap nummer fem for hedmarkingene, er et avansement i mesterligaen fortsatt mulig.

