Norge til semifinale i curling-VM for blandet lag

Det norske laget var best da det gjaldt og sikret seieren i siste omgang. Nå venter semifinale mot Canada lørdag morgen.

Det norske laget består av Eirin Mesloa, Harald Skarsheim Rian, Ingvild Skaga og Wilhelm Næss.

Jevnt oppgjør

Norge havnet bakpå med 0-1 i den første omgangen før de slo kraftig tilbake. I de to neste omgangene vant Norge 2-0 og ledet dermed kvartfinalen komfortabelt 4-1 etter tre omganger.

Da var det Ungarns tur til å svare. De fulgte opp med 2-0 og 1-0 i de neste omgangene, og dermed sto det likt. Det ville ikke Norge ha noe av, og etter den sjette omgangen var de tilbake i føringen med 6-4. Den utlignet Ungarn direkte.

I den siste omgangen var Norge nådeløse og sikret 9-6-seier.

Enkelt i åttedelsfinalen

Tidligere på dagen hadde Norge slått Slovakia 9-1 i åttedelsfinalen.

Slovakia hadde sistestein fra start, men Norge «stjal» ett poeng i 1. omgang, to i den neste og et nytt i tredje omgang slik at laget ledet 4-0. Slovakia scoret sitt eneste poeng i 4. omgang, men Norge slo tilbake med tre poeng. Motstanderen ga opp da Norge «stjal» ytterligere to poeng.

Det norske laget vant sin innledende gruppe med seks seirer og ett tap. Det ble 6-3 over Danmark, 10-5 over New Zealand, 16-0 over Kroatia, 6-4 over Polen, 15-0 over Andorra og 9-1 over Wales. Det eneste tapet kom i lagets tredje kamp med 4-9 mot Tsjekkia.

