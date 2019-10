Golf: God start for Reitan i Paris

ntbsport

Slik så det ikke ut da han måtte tåle bogey på begge de to første hullene, men resten av veien ble det seks birdier og bare en ytterligere bogey. Det plasserer ham på delt 13.-plass etter første dag.

Han var på par halvveis etter birdie på 5. og 9. hull, men havnet over igjen med bogey på 11. hull. Så tok putteren fyr, og det ble birdie på 12., 14., 15. og 16. hull.

George Coetzee fra Sør-Afrika og Ryan Fox fra New Zealand er i delt ledelse. Begge gikk åpningsrunden på 65 slag. Det er seks under par.

Espen Kofstad gikk sin åpningsrunde på par etter tre birdier og tre bogeyer. Han er på delt 50.-plass.

For tyskeren Marcel Siem ble dagen tung. Han trodde feilaktig at det våte være gjorde at arrangøren hadde aktivert en regel som tillater spillerne å flytte på ballen på fairwayen. Det gjorde han fem ganger, og det førte til 10 straffeslag. Da 39-åringen oppdaget det, trakk han seg fra videre spill etter bare ni hull.

Siem trengte en god plassering i Paris for å trygge europatourkortet og må nå sette sin lit til kvalifiseringen neste måned.

(©NTB)